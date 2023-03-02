X-Com оптимизировала информационную систему компании «Электромир»

X-Com завершила проект развития информационной системы компании «Электромир» – российского поставщика электротехнической и кабельно-проводниковой продукции. В результате достигнуто соответствие системы хранения данных актуальным требованиям бизнеса заказчика и создана надежная инфраструктурная основа для его дальнейшего роста.

В связи с постоянным ростом объемов критически важных данных связанных с этим рабочих нагрузок, ресурсы действующей у заказчика системы хранения стали приближаться к пределу аппаратных возможностей. Возникла необходимость в ее модернизации и масштабировании.

Для выбора подрядчика проекта среди системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств был проведен открытый тендер. При оценке заявок наряду с ценовыми характеристиками конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для предприятий розничной торговли. Победителем была признана группа компаний X-Com.

Проектная команда X-Com проанализировала задачи компании «Электромира» и провела аудит ИТ-инфраструктуры, включая сетевое и серверное оборудование, систему хранения данных, системное и прикладное программное обеспечение. На основании полученных данных был разработан технический проект, предусматривающий интеграцию ряда дополнительных сетевых хранилищ Synology RS3618xs. Устройства поставлены в комплекте с 24 дисками Seagate объемом 8 ТБ каждое и интегрированы в информационную систему заказчика. Выполнен полный цикл пуско-наладочных работ и тестирование.

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Synology RS3618xs — сетевая система хранения данных с высоким уровнем производительности, предназначенная для крупных предприятий, нуждающихся в функциональных бизнес-приложениях. Данный сервер упрощает управление данными, оптимизирует работу сред виртуализации и позволяет быстро наращивать емкость хранения с минимальными затратами времени на установку и настройку.