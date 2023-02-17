Разделы

Безопасность
|

За идею, а не за деньги: как изменился характер утечек в 2022 году

По данным отчёта «Лаборатории Касперского» о значимых утечках в России, в 2022 г. кардинально изменилась философия злоумышленников. Если раньше основной целью взломов было извлечение прибыли, то в 2022 г. утечки организовывались преимущественно из идейных соображений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Из даркнета в Telegram-каналы. Ещё один тренд 2022 г. — публикация баз утечек в Telegram-каналах. Исторически основным способом распространения массивов данных такого рода были форумы в даркнете, поскольку их аудитория обычно наиболее заинтересована в подобной информации. Однако в 2022 г. злоумышленники-хактивисты стремились придать утечкам общественный резонанс, и теневые площадки, ограниченные узким кругом пользователей, не подходили для осуществления этих целей. С марта 2022 г. информацию о скомпрометированных данных стали чаще распространять через Telegram — мессенджер с миллионами пользователей. Как итог, аудитория постов на эту тему в Telegram-каналах была в среднем в 20 раз больше, чем у публикаций на даркнет-форумах. Максимальное количество просмотров таких баз в Telegram достигало сотни тысяч, в то время как на форумах в даркнете исчислялось десятками тысяч.

Тем не менее, активность злоумышленников на форумах в даркнете не исчезла. Ценные базы данных также передаются внутри небольших сообществ, продаются на форумах, а менее ценные — выкладываются в свободный доступ для повышения репутации на теневых площадках. В целом, в 2022 г. 62% объявлений с базами данных были изначально опубликованы на форумах в даркнете, 37% — в Telegram-каналах.

Как реагировал бизнес. В 2022 г. открыто прокомментировали произошедшие инциденты более четверти затронутых компаний (28%). В 70% случаев компании признавали, что скомпрометированные данные относятся к пользователям их ресурсов*. При этом они стремились отреагировать на факт обнародования информации как можно раньше: почти половина заявлений (45%) были опубликованы уже в течение дня после размещения утечки в свободный доступ, а 26% — на следующий день.

«За прошедший год риски инцидентов в российских компаниях существенно выросли, и в ближайшее время эта тенденция вряд ли изменится. Наш опыт показал, что далеко не все компании знают, как действовать в случае утечки. Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence подготовила подробный отчёт, в котором представила наиболее атакуемые отрасли, анализ поведения злоумышленников, а также последовательный сценарий реагирования и устранения последствий инцидента, результатом которого стала компрометация данных. Отчёт появится на сайте «Лаборатории Касперского» 27-го февраля» — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

* Данные получены на основе анализа данных из открытых источников. Информация об однозначно фейковых утечках данных была исключена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

«Отец интернета» призвал прекратить инвестиции в искусственный интеллект

Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее

В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием

Россиянам разрешили использовать смартфон вместо паспорта. Пока только «в бытовых ситуациях»

«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще