В Axenix назначен руководитель ИБ-направления

Руководителем направления информационной безопасности компании Axenix (ранее «Accenture Россия») назначен Андрей Рамазанов. Он будет отвечать за развитие направления информационной безопасности, компетенций компании и услуг для клиентов по принципу «одного окна». Об этом CNews сообщил представитель Axenix.

В числе первоочередных задач по развитию ИБ-направления – расширение портфолио предоставляемых услуг Axenix, покрытие новых областей и направлений информационной безопасности, предоставление услуг ИБ-аутсорсинга, спрос на который растет по мере удорожания решений отечественных поставщиков.

«Конечная цель состоит в том, чтобы стать «единым окном» предоставления услуг в области ИБ. Сегодня многие столкнулись с необходимостью пересмотреть подходы к реализации ИБ-стратегии: акценты сместились в пользу импортозамещения, составления новых планов, исходя из тех угроз, которые стали более актуальны, и решений, которые остались доступны российскому бизнесу. Все это требует нестандартных подходов: именно это может предложить Axenix, опираясь на богатый опыт реализации проектов локализации ИТ и ИБ-инфраструктуры», – отметил Андрей Рамазанов.

По его словам, ландшафт российского рынка решений и услуг в области ИБ кардинально изменился за последний год: ушли иностранные поставщики, и их долю пытаются занять отечественные компании. Это спровоцировало рост стоимости некоторых отечественных решений в несколько раз ввиду снижения конкуренции на рынке. При этом уровень зрелости отечественных решений зачастую не соответствует верхней планке в отрасли.

Бизнес оказался в ситуации, когда существующие планы развития и дорожные карты по реализации стратегии ИБ должны быть пересмотрены. Нужны не только нестандартные идеи, но и практический опыт в построении ИТ- и ИБ-ландшафта на новых для российского рынка стеках технологий.

«Обладая значительным опытом в сфере безопасности, тесно интегрируя это направление с инфраструктурными решениями, Axenix помогает компаниям найти ответ, как быстро разработать новую ИБ-стратегию и реализовать ее, в том числе с технической точки зрения. Кроме того, Axenix обладает всеми необходимыми ресурсами для внедрения и сопровождения выбранных решений», – сказал Андрей Рамазанов.

Андрей Рамазанов сосредоточится на развитии компетенций ИБ-специалистов компании и расширении портфолио услуг с тем, чтобы оно покрывало актуальные потребности клиентов.

В обслуживании клиентов фокус будет сделан на сервисном подходе и поиске оптимального решения для каждой задачи.

«Я рад присоединиться к команде Axenix, обладающей отличной экспертизой и многолетним опытом консалтинга на международном рынке. Имея богатый опыт работы в международных компаниях, надеюсь, что смогу в полной мере применить его для развития отечественного рынка ИБ-решений и услуг», – сказал Андрей Рамазанов.

До вступления в должность в Axenix Андрей Рамазанов работал в компании из «большой четверки», где занимался развитием практики кибербезопасности. Также имеет экспертизу в области проектов big data (больших данных) и разработки мобильных приложений. Являлся ИТ-директором индийской телеком-компании. Имеет опыт работы не только на рынке России, но также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая Индию и Сингапур.