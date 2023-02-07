В продажу поступила ограниченная партия «Станции 2» в новом цвете

«Яндекс» выпустил «Станцию 2» в новом цвете — красный рубин. В продажу поступит 50 тыс. устройств: это лимитированная партия, выпущенная ко Дню влюбленных. Колонку в новом цвете можно купить только на «Яндекс маркете» и в «М.Видео». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Колонку можно поставить на любое место в комнате: «Станция 2» поддерживает технологию room correction — она подстраивает звук под размеры и форму помещения. Когда играет музыка, верхняя панель колонки переливается разными цветами. А в темное время суток ее можно использовать, например, как лава-лампу.

«Яндекс станция 2»

Колонка будет хорошим подарком для тех, кто любит технологии и хочет голосом управлять умным домом. В «Яндекс станцию 2» встроен модуль Zigbee, к которому можно подключать умные бытовые приборы и датчики разных производителей. Для этого не придется копаться в их настройках. Достаточно сказать, например, «Алиса, найди умную лампочку».

«Станция» в рубиновом цвете стоит 16 990 руб. — столько же, сколько колонки в других цветах. Ее можно оформить вместе с подпиской «Плюс мульти» и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.

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Продажи «Станции» второго поколения с поддержкой Zigbee и умным звуком стартовали в мае 2022 г. Сейчас они представлены в пяти цветах. Помимо рубинового, есть антрацит, кобальт, медный и песочный. Устройства имеют два динамика общей мощностью 30 Вт и четыре встроенных микрофона. Поддерживают Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и работают от сети.