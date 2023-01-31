Wildberries запускает новую программу субсидирования партнерских пунктов выдачи

Торговая площадка Wildberries объявила о запуске новой программы субсидирования партнерских пунктов выдачи.

Теперь при открытии новых пунктов самовывоза в приоритетных локациях предприниматели смогут получить дополнительную фиксированную субсидию. В частности, помощь доступна владельцам ПВЗ на Чукотке и Камчатке, в Вологодской и Костромской областях, Ингушетии и некоторых других регионах. Это позволит владельцам новых точек выдачи в 3 раза быстрее окупить собственные вложения и получить дополнительные средства для развития бизнеса.

Новая программа поддержки предполагает не только повышенный процент от оборота пункта, как это было ранее, но и дополнительную фиксированную выплату в размере от 270 тыс. до 360 тыс. руб. за три месяца в зависимости от региона, а также вывеску для оформления новой точки выдачи в подарок.

Воспользоваться субсидиями компании могут владельцы новых партнерских точек выдачи в Еврейской а.о., Архангельской, Астраханской, Вологодской, Костромской областях, в Адыгее, Ингушетии, на Чукотке, Камчатке и в других регионах.

«Видим, что в ряде населенных пунктов России, в том числе и в отдаленных регионах, где наиболее динамичными темпами растет покупательский спрос, появляется все больше потребностей в новых точках выдачи. Поэтому мы решили дополнительно поддержать местный бизнес. Благодаря новой программе субсидий владельцы точек выдачи получат возможность уже в первый месяц работы окупить вложение в их открытие, смогут инвестировать в развитие уровня сервиса для покупателей – сделать ремонт, приобрести дополнительное оборудование или рекламное размещение. В результате это позволит увеличить их доходы», – отметили в пресс-службе Wildberries.

В соответствии со стандартами Wildberries минимальная площадь самовывоза должна составлять от 50 – 60 кв. м в зависимости от расположения, оформление – соответствовать брендбуку Wildberries. Для удобства покупателей пункт рекомендуется открывать на 1 этаже с отдельным входом.