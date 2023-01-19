Разделы

Телеком
|

Аналитика МТС: россияне переходят на отечественные сервисы видеоконференций

МТС проанализировала на основе больших данных (Big Data) сервисы для видеоконференций. В 2022 г. мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи упал на 19% по сравнению с 2021 г., а российских — вырос на 41%.

По данным аналитиков Big Data МТС, в 2022 г. мобильный трафик зарубежных сервисов видеоконференцсвязи в России упал на 19%. Самое большое падение показали Webex — 81%, Microsoft Teams — 39%, Google Meeting — 36%, Zoom — 16% и Skype — 10%.

На фоне снижения интереса к зарубежным ВКС-системам российские системы для видеоконференций показали увеличение трафика на 41%. Самый большой рост у Webinar Group — 44%, «Яндекс.телемост» — 32%, «VK.звонки» — 23%.

Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: «Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета»
Безопасность

Количество россиян, которые хотя бы один раз запускали сервисы для видеоконференций, в 2022 г. увеличилось на 5%. Несмотря на отмену удаленной работы во многих компаниях, люди продолжают активно использовать сервисы для ВКС для работы и общения с близкими.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще