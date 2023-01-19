Аналитика МТС: россияне переходят на отечественные сервисы видеоконференций

МТС проанализировала на основе больших данных (Big Data) сервисы для видеоконференций. В 2022 г. мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи упал на 19% по сравнению с 2021 г., а российских — вырос на 41%.

По данным аналитиков Big Data МТС, в 2022 г. мобильный трафик зарубежных сервисов видеоконференцсвязи в России упал на 19%. Самое большое падение показали Webex — 81%, Microsoft Teams — 39%, Google Meeting — 36%, Zoom — 16% и Skype — 10%.

На фоне снижения интереса к зарубежным ВКС-системам российские системы для видеоконференций показали увеличение трафика на 41%. Самый большой рост у Webinar Group — 44%, «Яндекс.телемост» — 32%, «VK.звонки» — 23%.

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Количество россиян, которые хотя бы один раз запускали сервисы для видеоконференций, в 2022 г. увеличилось на 5%. Несмотря на отмену удаленной работы во многих компаниях, люди продолжают активно использовать сервисы для ВКС для работы и общения с близкими.