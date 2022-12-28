Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

CSI получила право поставлять и обслуживать кассовое оборудование HiStone в России и СНГ

CSI получила право поставлять и обслуживать кассовое оборудование HiStone в России и других странах СНГ. Ритейлерам станут доступны несколько моделей касс самообслуживания, ранее не представленных на рынке.

Кассы самообслуживания HiStone, а также ряд моноблоков, доступных для заказа в CSI, будут работать на кассовом ПО Set Retail от CSI.

Договор заключен с CSI в ноябре 2022 г.

Продукция под брендом HiStone — это отдельное и самостоятельно развивающееся направление бизнеса компании Hisense. Компания производит оборудование для ритейла более 30 лет. С 2003 г. по сей день занимает первое место на китайском рынке, по данным аналитического агентства RBR London. Среди производителей касс самообслуживания компания HiStone (Hisense) занимает 4 место в мире, имея долю рынка 9%, сравнимую с долей Diebold Nixdorf.

Кассы самообслуживания и моноблоки HiStone, представленные в ассортименте CSI, подходят для FMCG, DIY, fashion, дрогери и других торговых сетей. Линейка отличается современным дизайном и широким модельным рядом — от компактных до моделей с большим экраном.

Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании
Инфраструктура

Модульные компоненты касс самообслуживания HiStone конфигурируются по требованию ритейлера. Оборудование дополняется прикассовыми и контрольными весами (на 2-4 пакета), навесными держателями для фискальных регистраторов, банковских терминалов, тумбами с деактиваторами противокражных меток и множеством других опций.

Сенсорные моноблоки HiStone построены на базе самых современных платформ: Elkhart Lake J6412 и Tiger Lake i5 1145G7E, i3 1115G4E, гарантия на устройства 5 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще