CSI получила право поставлять и обслуживать кассовое оборудование HiStone в России и СНГ

CSI получила право поставлять и обслуживать кассовое оборудование HiStone в России и других странах СНГ. Ритейлерам станут доступны несколько моделей касс самообслуживания, ранее не представленных на рынке.

Кассы самообслуживания HiStone, а также ряд моноблоков, доступных для заказа в CSI, будут работать на кассовом ПО Set Retail от CSI.

Договор заключен с CSI в ноябре 2022 г.

Продукция под брендом HiStone — это отдельное и самостоятельно развивающееся направление бизнеса компании Hisense. Компания производит оборудование для ритейла более 30 лет. С 2003 г. по сей день занимает первое место на китайском рынке, по данным аналитического агентства RBR London. Среди производителей касс самообслуживания компания HiStone (Hisense) занимает 4 место в мире, имея долю рынка 9%, сравнимую с долей Diebold Nixdorf.

Кассы самообслуживания и моноблоки HiStone, представленные в ассортименте CSI, подходят для FMCG, DIY, fashion, дрогери и других торговых сетей. Линейка отличается современным дизайном и широким модельным рядом — от компактных до моделей с большим экраном.

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Модульные компоненты касс самообслуживания HiStone конфигурируются по требованию ритейлера. Оборудование дополняется прикассовыми и контрольными весами (на 2-4 пакета), навесными держателями для фискальных регистраторов, банковских терминалов, тумбами с деактиваторами противокражных меток и множеством других опций.

Сенсорные моноблоки HiStone построены на базе самых современных платформ: Elkhart Lake J6412 и Tiger Lake i5 1145G7E, i3 1115G4E, гарантия на устройства 5 лет.