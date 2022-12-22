В «Яндекс картах» появилась карта дня и ночи

В «Яндекс картах» появился новый слой — «Карта дня и ночи». Он помогает увидеть, в какое время наступает ночь в разных уголках планеты. Запуск приурочен ко дню зимнего солнцестояния, когда в северном полушарии самая длинная и темная ночь, а в южном — самый длинный день и солнце поднимается выше всего. С этого момента ночь становится все короче, а день прибавляется. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый слой доступен в веб-версии «Карт» — на компьютерах и смартфонах. Он включается в правом верхнем углу главной страницы. Нужно отдалить карту так, чтобы видеть океаны и континенты, и обратить внимание на тени. Самые темные тона будут в тех местах, где уже наступила глубокая ночь. А самым светлым обозначены гражданские сумерки — это когда солнце уже зашло или еще не взошло, но на улице все хорошо видно без фонарей.

Передвигая ползунок в нижней части экрана, можно наблюдать, как ночь и день сменяют друг друга в разное время в прошлом и будущем. А чтобы вернуться к своему текущему времени, нужно нажать на кнопку «Сбросить» рядом со временем и датой.

Карта дня и ночи наглядно показывает, почему в Москве и Владивостоке разное время, в Санкт-Петербурге бывают белые ночи, а в Мурманске темнеет медленнее, чем в Сочи. Новый слой будет полезен при изучении разных явлений и процессов в астрономии и географии. А также при планировании дальних путешествий: можно посмотреть и понять, в какое время будет лучше всего гулять, а во сколько стемнеет. Помимо прочего, за движением линии сумерек просто интересно наблюдать. Расчеты выполнены с точностью до двух минут.

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«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.