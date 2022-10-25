«Яндекс маркет» перезапустил «Универмаг»

«Яндекс маркет» представил свой обновленный «Универмаг». Теперь это мультикатегорийный концепт-стор, в котором представлен ассортимент почти 100 локальных и международных брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Помимо новых локальных марок (например, Sorry I’m Not, Sorelle) в «Универмаге» появилась уходовая и декоративная косметика (Ansaligy, Krygina Cosmetics и др.), аксессуары и ювелирные изделия (Tilda, Caviar и др.), бренды премиум-сегмента (Represent, Simone Rocha и др.), а также предметы декора и интерьера.

Обновленный «Универмаг» — это не только площадка для покупок. На страницах раздела появился контент с редакционными подборками вещей и актуальными коллекциями сезона, отобранный экспертами. Команда «Универмага» теперь будет регулярно добавлять в раздел полезный контент для тех, кто интересуется модой и находится в поиске чего-то нового.

Новых партнеров для «Универмага» команда отбирает на основе уникальности их ассортимента. Это могут быть нишевые бренды, мало известные широкому кругу пользователей. В «Универмаге» они получат доступ к аудитории «Маркета» и смогут увеличить продажи. Пользователи «Маркета», в свою очередь, смогут открыть для себя новые имена. Сервис также выбирает продавцов по нескольким техническим критериям — к примеру, магазин должен иметь определенное количество товаров в ассортименте, сам производить их или быть официальным дистрибьютором бренда.

«После нашего запуска в апреле мы поняли, как важно развивать этот раздел на “Маркете”. Для небольших брендов это способ выделиться и рассказать про себя, сохранить свое позиционирование и стиль. Это касается не только категории Одежды и обуви, но и в других категориях есть бренды, которые могут быть интересны нашим клиентам и нам важно про них рассказать. В ближайшее время мы планируем сфокусироваться на поиске и загрузке нового уникального ассортимента в “Универмаге”», — сказала Алина Репьева, руководитель lifestyle категорий на «Маркете».

К команде «Универмага» присоединился Геннадий Лохтин, который в прошлом участвовал в развитии нескольких сервисов «Яндекса», в том числе «Яндекс еды», «Яндекс дзена» и «Яндекс браузера», а также лидировал редизайн «Яндекса» в 2021 г. Он сфокусируется на дальнейшем развитии «Универмага».

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«Теперь пользователям будет проще найти модные и качественные вещи — мы в “Универмаге” собираем редкие бренды не только локальных, но и международных дизайнеров в одном месте и помогаем им расширить аудиторию. Редакция “Универмага” еженедельно осматривает новые заявки, следит за трендами и новыми коллекциями и вносит изменения в сам продукт: добавляет туда новые бренды, коллекции и подборки от экспертов индустрии», — сказал Геннадий Лохтин.

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«Яндекс маркет» запустил «Универмаг» весной 2022 г. и сначала продавал в нем только одежду, обувь, аксессуары локальных брендов. В «Универмаге» витрины разных магазинов показываются таким образом, что их удобно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Покупку в «Универмаге» можно оплатить сразу, по частям или в кредит. Товары покупатели могут получить с доставкой или в пунктах выдачи заказов «Маркета» (ПВЗ). В обоих случаях вещи можно сразу померить — при доставке курьер подождет 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные.