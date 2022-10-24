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Как компания Toimi перевела нефть в цифру

Студия веб-разработки Toimi осуществила разработку маркетплейса нефтепродуктов с обновлением цен в real time для «Ойл ресурс групп». Задачей было перевести закупку нефти в онлайн-формат и автоматизировать работу с поставщиками. Об этом CNews сообщили представители Toimi.

На базе компании «Ойл ресурс групп», поставщика нефтепродуктов по всей России, были развернуты мультифункциональная платформа – маркетплейс и мобильное приложение «ОРГ-маркет». Такой системный подход позволил решить несколько отраслевых проблем:

Проблема непрозрачности – одна из самых острых на рынке нефтепродуктов. Ее решением стала разработка платформы с двумя личными кабинетами: покупателя и продавца. Публичная часть платформы оставалась маркетплейсом, но не давала оформить заказ напрямую. Полный функционал становился доступен только после авторизации в кабинете.

Для того чтобы ускорить взаимодействие между поставщиком и покупателем, было разработано мобильное приложение на базе Android и IOS, позволяющие заключать договор и оформлять все документы онлайн. Также подключили интеграцию с «», что сделало доступным учет операций по складу и логистике, взаиморасчеты с контрагентами и управление заказами. Было настроено хранение и формирование документов и автоматизирована работа с лидами.

Был заключен договор со «Сбербизнесом». Сотрудничество позволило покупателям оформлять заказы в кредит, а платформе «ОРГ-маркет» – стать первым партнером по кредитам в «Сбербизнесе».

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Артем Довгопол, генеральный директор Toimi: «Перед нами стояла амбициозная цель – создать уникальный продукт, продукт трансформирующий целую отрасль. Платформа “ОРГ-Маркет” не имеет аналогов в России, потому что построена на решении основных “болей” отрасли. Перед началом проекта мы очень детально изучили вопросы логистики, документооборота, учета хранения нефтепродуктов и даже ценообразования. К примеру, была проблема мониторинга цен на таком непрозрачном рынке. Мы решили ее за счет ежедневных email рассылок, и разработки автоматически обновляемого графика изменения цены продукта. Глубокая аналитика позволила нам также сделать калькулятор расчёта предварительной стоимости доставки, автоматической обработка заказа и выставление документов. Кстати, своего рода ноу хау для отрасли было сделать рекламный кабинет в маркетплейсе. Такого раньше еще не было».

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Веб-интегратор Toimi оказывает полный цикл услуг по созданию, развитию и продвижению веб-сайтов, мобильных приложений и индивидуальных корпоративных систем.

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