Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«Газпром комплектация» использует виртуальные переговорные «Телфин» для проведения совещаний

Российский телеком-провайдер «Телфин» реализовал проект по внедрению «Виртуальных переговорных комнат» для проведения онлайн-совещаний сотрудников «Газпром комплектации». В результате специалисты заказчика, находясь в любой точке РФ получили стабильную и качественную связь, а руководство компании решило вопрос с проведением удаленных совещаний, модерацией выступлений и дискуссий и фиксацией договоренностей.

«Газпром комплектация» – централизованный поставщик дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Компании требовалось обеспечить проведение регулярных онлайн-совещаний с территориально-распределенными офисами, «разбросанными» по всей территории РФ и работающими в разных условиях с точки зрения технического обеспечения и коммуникаций.

Ключевыми требованиями к решению по организации виртуальных встреч стали надежность и качество связи, так как многие сотрудники компании работают удаленно: в регионах Крайнего Севера, на объектах нефтегазового строительства и без постоянного стабильного IP-канала. Поэтому сервис видеоконференций, а также широко распространенные мессенджеры не соответствовали требованиям, так как им всем необходим устойчивый интернет. Более того, эти решения не удовлетворяли нормам безопасности.

«Нам требовалось решение, позволяющее связать пользователей аналоговой и цифровой связи, включая мобильную телефонию. Мы искали сервис, который позволил бы подключать к совещаниям специалистов из разных регионов, корректировать количество слушателей прямо во время звонка, модерировать дискуссии и вести протоколы встреч», — сказал Олег Омельченко, начальник управления информационно-управляющих систем компании «Газпром комплектация».

Компания «Телфин» предложила «Виртуальные переговорные комнаты», разработанные на базе АТС «Телфин.офис» и телефонных номеров провайдера. Это решение позволяет создавать переговорные комнаты и планировать встречи, вести и хранить записи совещаний, фиксировать присутствующих и управлять составом участников, модерировать дискуссии, предоставляя слово определенным спикерам. Кроме того, предложенное решение также позволяет формировать протоколы и иные порученческие документы, расшифровывая фактуру проведенных онлайн-встреч.

Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето
Импортозамещение ВКС

«Сегодня мы имеем в своем распоряжении целый ряд виртуальных переговорных комнат от «Телфин», которые нас полностью устраивают по функционалу в текущий момент. Кроме того, специалисты «Телфин» развивают сервис с учетом наших пожеланий, дополняя его новыми функциональными возможностями. Должен отметить, что немаловажным фактором выбора в пользу подрядчика стал не только клиентоориентированный подход к решению наших задач, но и факт включения платформы, на базе которой созданы виртуальные переговорные комнаты, в реестр отечественного ПО», — сказал Олег Омельченко, начальник управления информационно-управляющих систем компании «Газпром комплектация».

«В ходе реализации проекта «Телфин» разделил работу на два этапа. Первый этап с внедрением базового решения на основе АТС «Телфин.офис» уже введен в промышленную эксплуатацию на предприятии заказчика. Второй этап — это предоставление более кастомизированной версии уже существующей услуги «Телфин» в рамках виртуальной АТС «Телфин.офис». Сегодня компания приступает к разработкам в рамках второго этапа внедрения», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября