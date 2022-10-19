40 изобретателей получили награды Международного форума инноваторов

С 6 по 8 октября в Новосибирске прошел Международный форум инноваторов IN’HUB. Его организатором стала компания «Норникель». На конкурс было подано 1030 заявок от изобретателей из России, Казахстана и Беларуси. Из них было отобрано 200 проектов — они были представлены на выставке. Еще с 20-ю изобретениями из Египта, Израиля, Индонезии и Ирана можно было познакомиться онлайн.

Участников мероприятия ждала интересная деловая программа: 20 мероприятий, 10 лекций, встречи с известными людьми. На них выступали представители науки, руководители крупных компаний, инвесторы, популярные блогеры. Среди них замдекана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Дмитрий Виленский, математик-блогер, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев, выпускник физического факультета Новосибирского госуниверситета, телеведущий Александр Пушной. Также в рамках форума проводились мастер-классы, игры.

Международное жюри, которое возглавил президент Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA Давид Таджи-Фаруки, определило победителей Конкурса инноваторов. Награды вручались в двух категориях: начинающие и опытные инноваторы.

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Медали IN`HUB получили 40 человек. Самому молодому участнику IN`HUB 11 лет, самому опытному – 83 года.

Среди представленных на Международном форуме инноваторов IN’HUB проектов роботы, компьютерные и виртуальные тренажеры, программы для дистанционного обучения, устройства связи, беспилотники, вендинговые аппараты и многое другое.