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Виртуальный ассистент BSS в контактном центре «Триколора» расширил свои возможности

Робот на базе речевой платформы Digital2Speech компании BSS в дополнение к обслуживанию в текстовом канале начал консультировать голосом в контактном центре «Триколора».

Виртуальный ассистент, разработанный специально для контактного центра «Триколора», в течение двух лет обслуживает клиентов в чате на сайте и в мессенджерах (WhatsApp, VK, «Одноклассники», Viber, Telegram). Не так давно к автоматизированным консультациям в текстовом канале добавилось обслуживание голосовым помощником – быстрое и полное предоставление наиболее актуальной информации на вопросы клиентов по самым популярным тематикам.

Виртуальный ассистент позволяет улучшать уровень качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, уменьшать количество повторных обращений и в итоге улучшать клиентский опыт пользователей.

Весь опыт взаимодействия с клиентами, накопленный за два года эксплуатации виртуального ассистента в текстовом канале, теперь использован и в голосовом канале. Это реализовано за счет единого ядра решения BSS. Полный технологический стек и бесшовные интеграции всех компонентов, которые входят в состав омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, помогли масштабировать решения BSS в кратчайшие сроки, с минимальным вовлечением ресурсов для реализации.

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Сейчас виртуальный помощник самостоятельно обрабатывает уже более 30% клиентских запросов, а используемые технологии позволяют распознавать потребности клиентов в более чем 80% диалогов.

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