Webinar Group представила решение для импортозамещения ВКС в государственных учреждениях

5 октября в Москве состоялась конференция IT Government Day, посвященная государственной информатизации в России. На мероприятии выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, представители Минэкономразвития, Счетной палаты РФ и другие спикеры. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко.

В своем выступлении он затронул темы рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поделился кейсами госучреждений и компаний госсектора, которые уже успешно перешли с зарубежных платформ на сервисы Webinar Group — Корпорация развития Республики Карелия и ЭТП Агентства по госзаказу республики Татарстан ZakazRF.

«Помимо облачных сервисов мы предлагаем on-premise решение. Сервисы Webinar Group могут быть развернуты на инфраструктуре заказчика в полном соответствии с требованиями информационной безопасности, — рассказывает Владимир Карпенко. — Этот вариант отлично подходит как крупным компаниям, так и государственным учреждениям, которые стремятся полностью обезопасить себя от утечки данных и служебной информации. Причем развернуть внутри контура компании можно сразу все сервисы Webinar Group: Webinar Meetings, Webinar и We.Study. Это позволит одним решением закрыть все задачи онлайн-коммуникации и обучения».

Webinar Group продолжает активно участвовать в форумах и конференциях, посвященных цифровой трансформации и импортозамещению в сфере онлайн-коммуникаций и обучения. 13 октября компания примет участие в XXIII Саммите HR-Директоров России и СНГ, где поделится успешными кейсами компаний, адаптирующих и обучающих сотрудников на платформах Meetings и Webinar.





