У «билайна» самый надежный интернет в московском метро

Интернет-ресурс iPhones.ru опубликовал результаты собственного исследования качества мобильной связи в московском метрополитене (кроме МЦК и МЦД), а именно непрерывности сигнала во время движения поездов. В ходе исследования выяснили, что среди операторов «большой четверки» «самый бесшовный мобильный интернет в метро у билайн». Специалисты ресурса iPhones.ru проверили стабильность сети с помощью загрузки тяжелого файла во время движения поездов на каждой из линий метрополитена, за исключением МЦК и МЦД. Подробности по ссылке.

Таких результатов «билайну» удалось добиться за счет строительства и модернизации сети в московском метро в течение последних двух лет. Еще в 2021 г. «билайн» полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в кратчайшие сроки после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

Высокое качество связи подтверждается еще рядом исследований. Например, по данным независимого аналитического агентства Telecom Daily, «билайн» предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также стабильную сеть в перегонах.

А по результатам собственного тестирования в июне 2022 г., пользователи мобильного интернета от «билайн» могут в 4,5 раз быстрее загружать любимый трек или новинку кино во время движения в московском метро. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате 4К. На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.