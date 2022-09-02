Разделы

ИТ в банках
|

«Дом.РФ» совместно с GlowByte внедрил российское решение для бизнес-планирования в банковском секторе

GlowByte завершила внедрение проекта консолидированного бизнес-планирования в «Дом.РФ» на базе российской платформы Optimacros.

Благодаря новой системе бюджетный и прогнозный процессы стали значительно быстрее — этого удалось добиться за счет перевода расчетов из многочисленных excel-файлов в специализированное программное обеспечение. Новая система охватывает весь процесс подготовки бизнес-плана — от сбора плановых бизнес-параметров до финальной визуализации прогнозных финансовых отчетов в разрезе всех дочерних компаний группы «Дом.РФ».

Реинжинирингу подверглись сценарное моделирование, ролевая модель и процессы согласования — это позволило внедрить процесс ежемесячного скользящего прогнозирования. Появилась дополнительная функциональность drill down, позволяющая получить необходимый уровень детализированной информации для принятия решений, повысить прозрачность расчетов и доверие к итоговому результату.

«Была проведена большая совместная работа: в процессе создания нового решения мы интегрировали множество систем, аккумулировали данные и института развития, и банка «Дом.РФ». Импортозамещение сейчас актуально для многих компаний, включая нашу, и решение Optimacros — полностью российский софт — отвечает нашим потребностям. GlowByte — надежный партнер, давно заслуживший наше доверие, и текущий проект не стал исключением. Он был продуманным, комфортным и эффективным. В перспективе планируем развивать внедренную платформу для ее использования и в других целях», — сказал заместитель директора подразделения «Контроллинг» «Дом.РФ» Максим Астахов.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

Также благодаря автоматизации был расширен объем аналитик и разрезы представления данных. На основании разработанной «Дом.РФ» методики в системе было реализовано более 20 моделей прогнозирования финансовых показателей. Помимо этого, появилась интеграция с различными источниками финансовых данных, которая обеспечивает в том числе обратный поток полученного результата в системы управленческого учета. Это существенно ускорило процессы планирования и прогнозирования.

«За счёт поэтапно выстроенного проектного графика работа с блоками первого этапа в новой системе для сотрудников «Дом.РФ» происходила параллельно с внедрением и настройкой функциональных блоков последующих этапов, что позволило финансовому блоку глубоко изучить ПО и привыкнуть к специфике работы в нём ещё до завершения проекта, а нам как подрядчику получить по итогам первых этапов обратную связь, которую мы смогли учесть по ходу проекта и в тесном взаимодействие с командой Optimacros повысить бизнес ценность от внедрения системы», — отметил управляющий директор GlowByte Андрей Долгунин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию

UnionPay присоединяется к санкциям против России

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще