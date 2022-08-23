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Импортонезависимость
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В ОЭЗ «Технополис Москва» будут производить защитные корпуса для аккумуляторов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» НПО «Композит» осенью 2022 г/ начнет выпускать алюминиевые кейсы для защиты аккумуляторов электромобилей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичная компания, специализирующаяся на работе с композитными материалами, расширит перечень выпускаемой продукции за счет производства защитных корпусов для аккумуляторов электромобилей. Так, она уже установила на своем предприятии, расположенном на площадке особой экономической зоны Москвы в Печатниках, новое оборудование. На эти цели и на развитие собственного производства компания направила около 60 млн руб.», – сказал Владислав Овчинский.

Кейсы, которые начнет выпускать НПО «Композит», удерживают и защищают от внешних воздействий аккумуляторные модули электромобилей. Сейчас многие из таких корпусов изготавливаются из стали, однако у алюминия есть ряд преимуществ – например, легкость, уточнил генеральный директор компании Михаил Филимонов. Резидент особой экономической зоны Москвы будет производить защитные кейсы разных форм и размеров, которые смогут адаптироваться к характеристикам аккумуляторных модулей.

Рынок аккумуляторных кейсов становится все более технологически продвинутым как с точки зрения применяющихся материалов, так и процессов их обработки. В НПО «Композит» занимаются выравниванием поверхности листового металла, снятием фаски, удалением заусенцев, сверлением и нарезкой винтов.

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Защита данных

«Согласно исследованию Международного энергетического агентства об электрических и подключаемых гибридных автомобилях Global Electric Vehicle Outlook 2022, количество продаж таких зарегистрированных транспортных средств удвоилось в 2021 году, достигнув рекордных 6,6 млн. Эта тенденция продолжается и в 2022 г., несмотря на проблемы с цепочками поставок. Только в первом квартале в мире продано два миллиона автомобилей – это примерно на 75% больше, чем за тот же период прошлого года. Поэтому естественен интерес к данному рынку со стороны ведущих высокотехнологичных предприятий столицы, которые планомерно развивают свои производства при поддержке города», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

НПО «Композит» – инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, конструированию, прототипированию, испытанию и изготовлению продукции из современных композиционных материалов для автомобильной, аэрокосмической, судовой, робототехнической промышленностей. В приоритетах компании – импортозамещение в области композитного автостроения и производство на экспорт широкой номенклатуры изделий из углепластика, выпускаемых серийно и по индивидуальным заказам.

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