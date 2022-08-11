Исследование: треть россиян никогда не меняет пароли от почты и соцсетей

32% россиян никогда не меняют пароли от личных кабинетов почты, онлайн-банков и соцсетей, выяснила компания «Альфастрахование» в ходе исследования по теме кибербезопасности. При этом чаще всего (45%) россияне записывают свои пароли в текстовые файлы на ПК или добавляют в заметки на смартфонах. 28% хранят пароли на бумаге — в записных книжках и на стикерах.

Лишь 6% россиян регулярно (раз в месяц и чаще) обновляют пароли для доступа в личный кабинет почты, онлайн-банка или соцсетей. Каждый четвертый (26%) респондент отметил, что старается менять пароли раз в несколько месяцев, а свыше трети (36%) россиян проходят эту процедуру раз в полгода-год.

При этом абсолютное большинство (57%) опрошенных используют универсальный пароль для доступа ко всем необходимым онлайн-сервисам. Пятая часть (21%) считают этот вариант максимально удобным, а 36% уверены в сохранности своих данных, поскольку придумывают максимально сложные пароли. Данные почты Mail.ru говорят об обратном – в основном россияне используют простые пароли. Доля пользователей, которые применяют комбинации свыше 10 символов, содержащие буквы, цифры и спецсимволы, достигает лишь 17%.

«61% регистрирующихся пользователей Mail.ru использует встроенного помощника для генерации надежного пароля. Также в «Почте» можно в целом отказаться от пароля, а входить по отпечатку пальца, токену (устройство, хранящее или генерирующее уникальный пароль) или одноразовому коду. Это самый безопасный способ, – отметил Андрей Сумин, технический директор «Почты Mail.ru», – Мы рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию и восстановление с помощью кода на резервный адрес почты или телефон».

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По данным исследования «Альфастрахования», 17% опрошенных никогда не слышали о двухфакторной аутентификации (2FA). Резервный адрес электронной почты и номер телефона для доступа к личному кабинету почты использует половина россиян. Столько же (52%) участников исследования доверяют свои пароли и доступы другим людям: 28% признались, что передают пароли своим супругам, 24% – родителям и родственникам.

«По данным исследования, больше половины россиян не уверены в безопасности данных, которые оставляют в сети, а также в конфиденциальности переписок. И подчеркивают, что участились случаи спам-звонков и рассылок, что говорит о необходимости быть особенно внимательными в таких ситуациях, – отметила Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физлиц «Альфастрахование». – К сожалению, сами пользователи зачастую не спешат следовать дополнительным мерам безопасности. В любом случае на помощь приходят страховые продукты, например, страхование банковских карт с защитой, в том числе, от мошеннических действий третьих лиц, например, случаев несанкционированного доступа к счету держателя банковской карты».