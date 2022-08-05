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«Билайн» увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро в 4,5 раза

Благодаря модернизации сети клиенты «Билайн» могут в 4,5 раз быстрее загружать контент во время движения в московском метро. К такому выводу пришли специалисты компании после проведенных ими сравнительных драйв-тестов сети в московском метро в июне 2022 г. Исследование выявило рост скорости и улучшение покрытия мобильным интернетом по сравнению с маем 2021 г. Средняя скорость мобильного интернета в часы-пик теперь может достигать 127 Мбит/с, этой скорости может быть достаточно для просмотра видео в формате . На момент проведения драйв-тестов ни на одной из станций скорость мобильного интернета не опустилась ниже 89 Мбит/с, а максимальная достигла 151 Мбит/с.

Кроме этого, «Билайн» обеспечил почти 100% покрытие мобильной связью всех станций и перегонов московского метрополитена. Это означает, что во время движения клиенты компании смогут без зависаний и потери связи скачивать и загружать контент, а также не прерывать своих разговоров во время перемещений внутри подземки.

Клиенты «Билайн» под землей в метро могут также пользоваться технологией VoLTE для голосовых вызовов. Основные преимущества данной технологии – это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.

Еще в 2021 г. «Билайн» полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON – международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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