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Платформа интеллектуальной видеоаналитики Tracktice включена в сервис «Смартека»

Система интеллектуальной нейросетевой видеоаналитики на транспорте Tracktice добавлена в сервис Агентства стратегических инициатив «Смартека». Это платформа по поиску лучших практик в различных отраслях. Сервис предназначен для глав регионов и управленческих команд.

Платформа Tracktice построена на основе технологий нейросетевой видеоаналитики. Продукт прошел пилотные испытания в крупнейших городах России. Подписаны документы, подтверждающие успешное завершение испытаний с точностью распознавания и подсчета объектов свыше 98%. Система внесена на обсуждение в Государственный Совет РФ и в Министерство транспорта РФ в составе 10 лучших практик по транспортной отрасли, как рекомендованный к внедрению в регионах страны. Продукт прошёл отбор и сейчас участвует в программе развития технологических стартапов в рамках акселератора StartHub.Moscow.

Tracktice является точным инструментом для оптимизации маршрутной сети, позволяющим увеличить доход от эксплуатации транспорта. Решение обеспечивает практически 100-процентную точность подсчета независимо от времени года, освещенности и плотности пассажиропотока, типа транспортного средства, ширины и высоты прохода.

Решение состоит из программного модуля видеоаналитики, основанного на нейросетевой аналитике видеопотока с точностью подсчета до 99,9% и бортового оборудования. Все вычисления производятся непосредственно на борту транспортного средства, что сокращает расходы на канал сотовой связи в 10 раз. Аппаратно-программный комплекс разработан и собирается на территории России.

Функциональность решения является комплексной. В то же время систему можно настроить под конкретные функции: подсчет пассажиропотока, категорирование объектов, интеграция с билетной системой, видеонаблюдение, реидентификация, сложные сценарии анализа.

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Импортозамещение

С учетом текущей экономической ситуации команда разработчиков перестроила компонентную базу так, чтобы максимально повысить импортонезависимость с поддержкой всей функциональности решения и сохранением его доступности по цене для заказчиков. Система ориентирована на широкий круг потребителей: коммерческие и муниципальные перевозчики, производители транспортных средств, Ж/Д перевозчики, интеграторы транспортных систем, государственные ведомства и организации.

«Платформа нейросетевой аналитики Tracktice позволяет создавать целый ряд решений для повышения комфорта городской среды. Уверен, что система поможет оптимизировать маршрутную сеть в мегаполисах, повысить скорость и доступность транспортного обеспечения населения в городе. Продукт развивается, совершенствуется, и мы видим его потенциал для рынка. Сейчас зарубежные вендоры не могут поставлять эти технологии на наш рынок. Считаю, что у нас есть возможность занять хорошую нишу на рынке видеоаналитики», – отметил Алексей Худолеев, директор по стратегическому развитию «Трэктис».

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