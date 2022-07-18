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«Сбер» полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное ПО

«Сбер» внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.

Система принятия кредитных решений «Сбер.кредитная машина» («СберКМ») — это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы «Сбера» Platform V, позволяющей быстро разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. «СберКМ» позволяет обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.

Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в «Сбере» началось в 2008 г. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.

На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе ИИ-моделей.

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Николай Асташкин, вице-президент, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанка, сказал: «СберКМ» — первый в России in-house-инструмент управления кредитным риском без использования вендорских решений. На протяжении всего процесса — от ввода кредитной заявки до принятия решения и условий по выдаче — мы используем только собственное ПО. Это уникальный и сложнейший проект, над реализацией которого в течение полутора лет трудилась большая команда. При этом миграция на собственное решение осуществлялась без прерывания рабочих процессов банка. Наша система максимально надёжная, гибкая и отказоустойчивая».

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