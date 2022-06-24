No-code/low-code система для автоматизации деятельности предприятий RunaWFE

No-code/low-code система для автоматизации деятельности предприятий RunaWFE.

Простая в настройке и изучении, недорогая в эксплуатации BPM платформа.

Использование RunaWFE позволяет снизить сложность разработки/изменения и внедрения конкретных отраслевых ИТ-решений компаний до уровня бизнес аналитика или управленца, минуя слой программистов. Программисты будут необходимы при разработке более сложных, узко-направленных компонент форм, обработчиков и т.д.

Возможности RunaWFE (no-code)

1. Разработка. Построение схем процессов деятельности предприятия, задание ролей для исполнения заданий и их инициализаторов, создание переменных, построение графических форм заданий, организация взаимодействия с внешними данными при помощи задач-сценариев или ботов. Для заданий могут устанавливаться сроки, задаются правила выбора маршрутов движения точек управления в развилках схем, задаются параметры межпроцессного взаимодействия, настраиваются вызовы подпроцессов и мультиподпроцессов. Действия выполняются при помощи графических интерфейсов, без программирования. Используя симулятор среды исполнения можно тестировать разработанные приложения на своем компьютере на условной конфигурации перед загрузкой их в промышленную систему.

2. Исполнение и аналитика. Получение, фильтрация, выполнение, делегирование задач, запуск новых и просмотр свойств запущенных экземпляров процессов, загрузка новых разработанных приложений.

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3. Администрирование. Создание/удаление/изменение пользователей и групп пользователей, раздача прав на объекты системы, принудительная остановка/приостановка экземпляров процессов, просмотр логов и ошибок.

Облачная версия системы позволяет создавать и выполнять процессы через браузер, не устанавливая программное обеспечение: http://cloud.runawfe.ru.

Локальную версию системы можно установить на все основные операционные системы, в том числе российские, поддерживаются российские процессоры.

RunaWFE внесена в ЕРРП для ЭВМ и БД и может быть использована для замещения импортных BPM-систем.