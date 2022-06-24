Минимум 90 тыс. абитуриентов могут поступить на бюджет по ИТ-направлениям в 2022 году

В 2022 г. по федпроекту «Кадры для цифровой экономики» запланировано 90 тыс. бюджетных мест для обучения по ИТ-специальностям. Минцифры прогнозирует, что фактически поступивших будет больше. Например, в 2022 г. при плановом показателе 80 тыс. бюджетных мест на ИТ-специальности поступили 113,8 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

По информации Минобрнауки России, на 2022-2023 учебный год по всем укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, в которые также входят специальности ИТ-сферы, предусмотрено почти 160,4 тыс. бюджетных мест. Во время приемной кампании вузы могут самостоятельно распределить бюджетные места среди абитуриентов внутри укрупненных групп. Всего российские вузы готовы принять на бюджетные места более 580 тыс. студентов.

Количество бюджетных мест в вузах ежегодно увеличивается согласно поручению Президента России Владимира Путина. За три года реализации федпроекта «Кадры для цифровой экономики» на ИТ-программы принято 226 тыс. студентов, половина из которых – в 2021 г.

Подать документы в вузы можно дистанционно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Дистанционный формат подачи документов позволяет сэкономить время абитуриентам и их родителям. Кроме того, документы можно подать в несколько вузов, не потратив при этом время на дорогу, в том числе в другой город.

«Что касается суперсервиса, то им уже воспользовалось свыше 50 тыс. российских абитуриентов. Пока цифры небольшие. Но основной наплыв заявлений приемные комиссии ожидают в июле, когда все выпускники школ получат аттестаты и результаты госэкзаменов», – сказал вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

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По итогам приемной кампании прошлого года самыми востребованными ИТ-направлениями у абитуриентов стали: Бизнес-информатика (конкурс 35,5 человек на место); Информационная безопасность (24,9 человека на место); Конструирование и технология электронных средств (23,3 человека на место); Фундаментальная информатика и информационные технологии (21,5 человек на место); Компьютерная безопасность (21,5 человек на место).

«Один из приоритетов Минцифры России — кадровое обеспечение отраслей цифровой экономики в условиях современных глобальных вызовов. В рамках этой задачи мы готовим соответствующие кадры в вузах, актуализируем действующие и разрабатываем новые образовательные программы, а также обеспечиваем повышение квалификации преподавателей вузов и колледжей», – отметил замглавы Минцифры России Николай Яцеленко.