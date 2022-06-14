Comindware и Promease упростят цифровую трансформацию российских организаций

Comindware и Promease сообщили об объединении усилий для обеспечения российского бизнеса технической возможностью автоматического построения цифровых двойников процессов. Партнерство позволит бизнесу автоматически выявлять скрытые потери в процессах компаний, моментально проводить аудит процессов на их соответствие эталону, идентифицировать и быстро автоматизировать неявные бизнес-процессы – все это упростит и ускорит их дальнейшую цифровую трансформацию. Партнерство российских разработчиков позволит снизить зависимость бизнеса от иностранного ПО.

С одной стороны, автоматизация процессов аудита процессов позволит аналитикам быстро и качественно выявлять скрытые потери, проверять гипотезы и повышать эффективность бизнеса. С другой стороны, выявление неявных бизнес-процессов помогает активистам цифровой трансформации генерировать идеи автоматизации и цифровизации процессов.

Comindware предоставляет современную Low-code платформу для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы Comindware Business Application Platform. Продукт входит в реестр отечественного ПО, базируется на СУБД российского происхождения и помогает решать задачи автоматизации любого масштаба.

Компания «Промиз софт», в свою очередь, обеспечит интеграцию своего решения для извлечения и анализа бизнес-процессов – Promease – с Comindware Business Application Platform. Решение Promease, с помощью технологий process mining помогает бизнесу понимать свои реальные процессы и проблемы их производительности, приоритезировать автоматизацию и оптимизацию процессов. Promease также входит в реестр отечественного ПО.

«При выборе очередного бизнес-процесса для цифровизации клиенты Comindware опирались на анализ и экспертное мнение своих сотрудников. Благодаря сотрудничеству с «Промиз софт» они получат техническую возможность, на основе закономерностей прохождения процессов в журналах событий, выявлять бизнес-процессы, автоматизация которых даст максимальный эффект для бизнеса», – сказала Елена Гайдукова, аналитик группы цифровых инициатив Comindware.

«Объединив наши технологии выявления и анализа процессов с Low-code технологиями от Comindware, мы обеспечим нашим клиентам возможности качественно нового уровня цифровизации бизнес-процессов и добиться успеха на пути цифровой трансформации предприятия», – отметил Константин Голоктеев, генеральный директор компании «Промиз софт».