«VK Реклама» запустила продвижение приложений из Rustore

«VK Реклама» предоставила рекламодателям возможность продвигать мобильные приложения для Android из российского магазина Rustore. Рекламодатели могут увеличить количество установок приложений благодаря интеграции стора с «VK Рекламой» и анализировать результаты без дополнительных сервисов аналитики и атрибуции.

Для запуска продвижения необходимо добавить в рекламном кабинете ссылку на приложение в магазине. Алгоритмы «VK Рекламы» учитывают данные о просмотрах страницы приложения и установках. Это помогает оптимизировать продвижение так, чтобы рекламу увидели те пользователи, которые вероятнее установят приложение. Первые тесты показали, что интеграция инструментов платформ позволяет сократить стоимость установки от пользователей Rustore в среднем на 20%.

В этом году VK расширит возможности продвижения приложений из Rustore. Рекламодатели смогут привлекать максимальное число установок и увеличивать количество целевых действий внутри приложений — например, подписок, заявок или покупок. Инструменты аналитики помогут оценить, как продвижение повлияло на задачи бизнеса.

В «VK Рекламе» пользователи могут продвигать и приложения из Rustore, в которых подключены внешние мобильные трекеры, чтобы получать больше установок и повышать конверсию в целевое действие внутри приложения.

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Ранее VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию российского магазина приложений Rustore для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. На площадке уже представлены приложения популярных сервисов ведущих ИТ-компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Загрузить Rustore на смартфон или добавить свое приложение на площадку можно на официальной странице магазина. На этапе бета-версии загрузка приложений в стор доступна для разработчиков-юридических лиц, до конца года будет открыт доступ и частным разработчикам.