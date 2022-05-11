В России представлен новый сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru

В России запущен сервис для дистанционного управления компьютерами Getscreen.ru. Российские разработчики сделали приложение весом менее 2 МБ для постоянного доступа к удалённому рабочему пространству. В Getscreen.ru использована технология WebRTC, которая позволяет передавать данные Peer-to-Peer с минимальной задержкой.

В облачном ПО Getscreen.ru реализована идея по максимальному сокращению количества действий для установки безопасного соединения с удалённым устройством: доступ к нужному рабочему столу происходит мгновенно в один клик с помощью одноразовой ссылки. Дальнейшее управление удалённым компьютером происходит прямо в браузере. Сервис обладает полным набором функций для администрирования, технической поддержки и удобной удалённой работы. При общении с людьми из других стран перевод текста с удалённого экрана осуществляется простым наведением мыши.

Сервис Getscreen.ru создавался под гибкую интеграцию с большинством популярных цифровых инструментов – от мессенджеров до CRM-решений. Пользователю доступны готовые плагины для интеграции с Telegram, Google Chrome, а также HTTP API. Например, с помощью бота в Telegram можно оперативно подключиться к любому компьютеру из личного кабинета.

Сооснователь Getscreen.ru Фарид Шамсутдинов отмечает, что приложение отвечает высоким требованиям безопасности: «Функционал сервиса позволяет глубоко внедрять его во внутренние рабочие процессы, поэтому у пользователей такого ПО строгие требования к надёжности и сохранности данных. Вопросам кибербезопасности в Getscreen.ru уделяется особе внимание высококвалифицированными специалистами при разработке и во время тестирования с привлечением внешних аудиторов».

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Сейчас Getscreen.ru проходит процедуру внесения в Единый реестр российского ПО. Пользователям доступны как бесплатная лицензия для личных дел, так и платные тарифы для бизнеса и организаций любого размера.