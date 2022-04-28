В ОЭЗ «Технополис Москва» изобрели электросетевой компьютер для экономии энергии

«Аксиом» из особой экономической зоны «Технополис Москва» наладила выпуск собственного изобретения для экономии электроэнергии, как отдельных устройств, так и целых зданий. Разработка способна заменить иностранные аналоги. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания, производство которой локализовано на территории ОЭЗ Москвы, готовит к серийному выпуску свое запатентованное устройство – электросетевой компьютер, который помогает экономить энергию и обеспечивать электробезопасность предприятий, учреждений, объектов ЖКХ. Производственные мощности компании в столичной ОЭЗ позволяют ей производить не менее 1 тысячи таких устройств в год», – сказал Владислав Овчинский.

Электросетевой компьютер (ЭСК) – устройство, которое обеспечивает регулирование и защиту электросети и подключенных к ней устройств. По сравнению с другими типами электроустановок для приема и распределения электроэнергии он имеет меньшие габариты и более широкие возможности. Как отмечают разработчики, ЭСК заменяет собой целый ряд приборов, выполняющих схожие задачи. К ним можно отнести: наборные распределительные устройства, средства безопасности электроснабжения, приборы учета, средства автоматизации электроснабжения.

В сфере ЖКХ разработка помогает сократить эксплуатационные затраты на обслуживание внутренней электросети и подключенных к ней электроприборов, позволяет вести диагностику электропроводки в реальном времени и мониторинг электропотребления арендаторами учреждений, торговых и бизнес-центров. Кроме того, компьютер снижает пожарные риски, защищает линии при перегрузках и коротких замыканиях.

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«Компания «Аксиом» с 2019 г. располагается на площадке «Печатники». Пользуясь широкими инфраструктурно-логистическими преимуществами ОЭЗ, разработчики успешно протестировали, запатентовали и теперь подводят к серийному выпуску свой электросетевой компьютер. Это должно способствовать независимости отечественного рынка от европейских поставщиков энергооборудования и созданию новых рабочих мест по производству электронных компонентов в России», – отметил генеральный директор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.