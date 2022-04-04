«Почта России» тестирует формат почтоматов у дома

«Почта России» начала тестировать почтоматы нового формата. Они полностью автономны, за счет чего их можно устанавливать в подъездах жилых домов или на улице. Их разработчик – компания Sigbox, победитель второго корпоративного акселератора «Почты». Первые 10 почтоматов начали работать в поселке Отрадное в Московской области. Пилотный проект продлится до конца года.

Почтоматы у дома значительно экономят время клиентов, а в перспективе они появятся и в подъездах. Это позволит клиентам получать посылки фактически с доставкой на дом, но при этом не контактировать с курьером и не зависеть от времени доставки.

Таким почтоматам не требуется подключение к электросети и интернету – обмен данными происходит через IoT-сеть без SIM-карт, проводов или спутниковой связи. Одноразовый код доступа для открытия ячейки и получения посылки приходит в SMS, а потом вводится на кодовом замке. Аппараты также устойчивы к актам вандализма и хакерским атакам.

«Мы тестируем различные форматы «последней мили», чтобы найти наиболее комфортные решения для наших клиентов. Кому-то удобно забирать посылки в метро, кто-то предпочитает ходить в почтовые отделения, а кто-то в восторге от нашей робо-доставки. Теперь мы хотим понять, насколько удобны будут почтоматы формата «у дома». Разработчик новых почтоматов, Sigbox, участвовал в нашем корпоративном акселераторе, поэтому мы сразу понимали особенности устройств и могли учесть их в реализации, что ускорило включение почтоматов в почтовую сеть», – отметил Никита Жучков, руководитель проектного офиса открытых инноваций.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

«В рамках сотрудничества с «Почтой России» мы разработали особую конфигурацию компактных почтоматов, которые занимают мало места и легко вписываются в инфраструктуру подъездных территорий жилых домов. Мы считаем, что использование беспроводных почтоматов Sigbox позволит не только разгрузить отделения «Почты России», но и поможет значительно расширить географию пунктов выдачи посылок за счет возможности их установки в любой точке без электричества и интернета, обеспечив тем самым шаговую доступность до точки выдачи посылок», – отметил генеральный директор Sigbox Эрик Бриссе.