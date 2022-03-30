Российская low-code платформа GreenData помогает в достижении импортонезависимости

ИТ – это ключевой инструмент трансформации любого бизнеса, который хочет быть конкурентоспособным. Импортозамещение в российских компаниях активно ведется уже несколько лет, но сейчас особенно остро стоит вопрос ускорения этого процесса. В начале марта о приостановке своей деятельности на территории России объявили многие иностранные поставщики программного обеспечения. Это может привести к увеличению рисков отказоустойчивости отечественной ИТ-инфраструктуры, невозможности развития и просадки операционной эффективности.

Российский ИТ-сектор столкнулся с новыми вызовами, такими как, например, возросшая нехватка ИТ-специалистов. Эта проблема уже существовала, но усугубилась в связи с оттоком кадров и с возросшим спросом на разработку решений, которые могут заменить зарубежные.

Такие решения должны отвечать нескольким ключевым требованиям. Во-первых, заменять иностранное ПО нужно здесь и сейчас, соответственно, скорость перехода на отечественный инструмент должна быть высокой. Используемый продукт должен быть адаптивным к точечным запросам, потому как риски из-за ухода вендоров могут возникнуть в разных местах. Кроме того, необходима проверенная и надежная технология, которую можно использовать для критичных бизнес-задач.

Low-code технологии соответствуют указанным требованиям и помогают компаниям сохранить устойчивость и обеспечить полную импортонезависимость. Компания GreenData предоставляет отечественную low-code платформу, позволяющую обеспечить бесперебойное функционирование бизнес-процессов российских компаний. Low-code платформа GreenData – это многофункциональный инструмент, работа с которым не требует навыков программирования – все настройки могут выполнять аналитики, а гибкость и простота настройки обеспечивают высокую скорость обучения. Таким образом платформа помогает решить вопрос нехватки квалифицированных кадров.

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Платформа GreenData позволяет решать самые разные задачи цифровизации и быстро создавать масштабируемые типовые решения, сложные системы «под запрос» и облачные сервисы, которые отлично подходят для замены большого количества зарубежных решений, в число которых входят системы класса СЭД, BPMS, CRM, TMS, WMS, FM, MDM, ITSM, HRM, OMS, ERP. Благодаря широкому функционалу платформа позволяет максимально быстро адаптироваться к изменившимся условиям ведения бизнеса и развиваться в соответствии с новыми требованиями, полностью отвечает запросам импортозамещения и входит в реестр российского ПО.