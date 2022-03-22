Горячая линия MANGO OFFICE по вопросам российских облачных сервисов для бизнеса
Российский поставщик облачных решений MANGO OFFICE запустил горячую линию по вопросам отечественных IT-продуктов для бизнеса. Проект создан, чтобы помочь компаниям подобрать решения для поддержания устойчивости бизнес-процессов с помощью российского ПО и облачных сервисов.
- Сложно ли перейти на российские облачные сервисы и платформы?
- Могут ли они достойно заменить зарубежные?
- Как выбрать, подключить и настроить российские продукты?
- Как добиться максимальной сохранности конфиденциальных данных?
Ответы на эти и многие другие вопросы, волнующие бизнес в нынешнее время, есть у специалистов MANGO OFFICE.
На горячей линии можно получить экспертную поддержку по следующим продуктам:
- телефония для бизнеса
- омниканальный контакт-центр
- динамический коллтрекинг
- роботы
- речевая аналитика
Горячая линия MANGO OFFICE уже открыта. Задать свой вопрос можно любым удобным способом:
- По почте: community@mangotele.com
- В телеграм-канале «Русские облака»: https://t.me/mango_office