Клиенты Tele2 стали выбирать более дорогие смартфоны

Tele2, оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2021 г. Клиенты компании стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте, что удлинило срок жизни этих гаджетов. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsung с долей 28%, самую высокую динамику показали аппараты Xiaomi, которые приросли на 4 п. п.

Клиенты компании стали чаще выбирать более технологичные смартфоны – с большей диагональю экрана для использования цифровых сервисов. В 2021 г. доля 4G-смартфонов среди этого типа устройств увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 94%.

Абоненты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тыс. руб. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 18% до 27%. При этом 32% клиентов выбирают устройства в ценовом диапазоне от 10 до 20 тыс. руб., 36% – пользуются более бюджетными моделями стоимостью от 5 до 10 тыс. руб.

Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 54%. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтент на экранах мобильных устройств. В ответ на изменения в медиапотреблении Tele2 в партнерстве с видеосервисом Wink в 2021 г. запустила сервис обмена минут на кино: на декабрь 2021 г. клиенты компании посмотрели за минуты более 1 млн фильмов.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung – 28%, Xiaomi – 22%, Honor – 15% и Apple – 13%. Самый динамичный прирост год к году показала компания Xiaomi, увеличив долю с 18% до 22%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора. В ноябре 2021 г. клиенты Tele2 первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут.

Еще один заметный тренд 2021 г. – россияне выбирают более качественные и дорогие модели, которыми пользуются дольше. Жизненный цикл устройств в сети увеличился. Число абонентов, которые пользуются одним смартфоном два года, выросла на 13%, а клиентов, меняющих свой телефон раз в три года, – на 20%.