«Ланит» вошла в топ-10 поставщиков ИТ для финансового сектора по версии CNews

Компания «Ланит» заняла шестую строчку рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для банков и страховых компаний, составленного экспертами CNews Analytics по итогам 2020 г. Совокупная выручка компаний-участниц рейтинга увеличилась на 18%, что превышает темпы роста предыдущих двух лет.

Как отметили составители рейтинга, пандемия стимулировала очередной этап цифровой трансформации финансовой сферы. Банки были вынуждены обеспечивать безопасность удаленной работы собственных сотрудников, удаленное взаимодействие с контрагентами и удаленное обслуживание клиентов. Также мощным драйвером развития рынка оказалась цифровая трансформация банков, которую не смогли притормозить локдауны и общее падение темпов экономического роста.

Виктория Бухар, коммерческий директор компании «Ланит-Интеграция», сказала: «В нашей стране финансовый сектор задает темп цифровизации, и на самом деле де-факто он занимался цифровизацией, когда ещё не существовало такого понятия. Именно поэтому российский финансовый сектор очень требователен к качеству ИТ-решений, к их инновационности, но главное – к их эффективности. Сейчас драйверами развития ИТ в финансовой сфере являются продуктовые фабрики, кибербезопасность и тотальная автоматизация бизнес-процессов (включая роботизацию). И для того, чтобы соответствовать ожиданиям требовательных заказчиков из этого сектора, поставщики ИТ-услуг должны предлагать лучшие технологии в этих направлениях. Мы сохраняем здесь лидерские позиции, поскольку умеем вовремя находить перспективные решения и можем проактивно наращивать по ним реальную экспертизу».

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Игорь Потоцкий, генеральный директор «Ланит – би пи эм», отметил: «Мы уже 11 лет работаем с банками, и год за годом пополняем список проектов по автоматизации банковских бизнес-процессов. Финансовый сектор продолжает «драйвить» внедрение новейших технологий, делая ставку на автоматизацию ключевых процессов. Данный тренд подтверждает исследование уровня автоматизации российских банков, которое мы провели в конце прошлого года. 36% опрошенных банков из списка топ-100 подтвердили, что достигли высокого уровня автоматизации. При этом 30% из них планируют ускорить темпы автоматизации – в этом году банки продолжат запускать новые ИТ-проекты, отвечая на запрос своих клиентов на оказание всех услуг онлайн и растущую конкуренцию».