67% родителей школьников связывают их будущее с ИТ-сферой

Родители российских школьников назвали ИТ-сферу самой перспективной для профессионального развития своих детей. Опрос был проведен среди родителей учащихся 7-11 классов. На втором месте находится сфера технологий и промышленности, на третьем - профессии в области медиа и коммуникаций, на четвертом и пятом – образование и искусство. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Организатором опроса выступили Минцифры России и «Университет 2035».

«Сфера информационных технологий – одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача подготовить для нее квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67% родителей школьников связывают их будущее с цифровой и ИТ-сферой. В прошлом году Минцифры совместно с “Университетом 2035” запустили в 10 регионах пилотный проект по бесплатному обучению школьников современным языкам программирования. На данный момент курсы посещают 10 тыс. учеников. С этого года в рамках нового федпроекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» мы масштабируем этот проект на всю страну. На бесплатные курсы смогут поступить 100 тыс. учащихся 8-11 классов. Согласно опросу, отдать на них детей готовы 82% родителей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Опрос также показал, что почти 80% родителей считают недостаточным количество школьных и самостоятельных занятий информатикой для сдачи ЕГЭ и намерены нанимать репетитора (39%), отдавать ребенка на курсы (29%), либо помогать сдать экзамен самостоятельно (18%). Каждый второй родитель (53%) считает, что в школе должно быть более двух уроков информатики в неделю, из них 31% голосуют за три академических часа, а 22% отмечают, что и этого будет недостаточно.

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД Инфраструктура

Наиболее актуальными для изучения ребенком языками программирования родители считают Python, JavaScript и С++.