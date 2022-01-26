Резидент «Сколково» поставит 11 тыс. электронных устройств международной компании в сфере интернета вещей

Датский поставщик решений для IoT RPMAnetworks будет использовать беспроводную технологию LINС резидента «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), компании «РИА-ГРУПП», в системах безопасности и Умного дома. В начале 2022 года запланирована отправка первых 10 тыс. устройств для встраивания в пожарные датчики и счетчики энергоресурсов, а также 1000 интеллектуальных радиоконтроллеров для панелей управления. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках контракта резидентом «Сколково» были разработаны универсальные миниатюрные встраиваемые радиомодули размером меньше 10-копеечной монеты и интеллектуальные радиоконтроллеры управления беспроводной сетью для шлюзов, панелей управления и базовых станций. Устройства позволят улучшить функционал, качество и надежность систем безопасности и Умного дома в более чем 20 странах мира – компания RPMAnetworks реализует проекты в Европе, Америке, Африке и на Ближнем востоке.

По оценкам специалистов RPMAnetworks, проводивших интеграцию и тестирование системы, российская технология связи LINС по характеристикам и функционалу опережает существующие известные беспроводные технологии и имеет все шансы расширить свое применение на мировой арене.