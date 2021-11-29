В российских вузах открылись центры сертификации Microsoft

В рамках расширения сотрудничества с образовательными учреждениями Microsoft открывает центры сертификации для учителей и учащихся. На данный момент центры сертификации по облачным технологиям Microsoft уже открылись в РЭУ им. Плеханова, Московском городском педагогическом университете, Казанском федеральном университете, а также в ряде других образовательных учреждений.

Для студентов прохождение сертификационного экзамена по облачным технологиям Microsoft (Microsoft Certified Fundamentals) может стать отправной точкой для работы в перспективных направлениях ИТ-отрасли: изучении искусственного интеллекта, анализе больших данных, проведении облачных вычислений и др., а также в самых разных областях, в том числе для проведения научных исследований. Подготовка к экзамену позволит не только дополнить и расширить знания о технологиях, но и освоить навыки их практического применения. Сертификат станет ценным дополнением к профессиональному портфолио студента и весомым преимуществом будущего соискателя на рынке труда.

Для образовательных учреждений открытие центра сертификации позволит оценивать знания студентов в соответствии с требованиями ИТ-индустрии и рынка в целом, а также гибко реагировать на потребности в специалистах. Кроме того, учреждения будут иметь возможность сохранять лидерские позиции в области подготовки специалистов для цифровой экономики.

«Сертификация позволяет поддерживать и мотивировать молодых студентов на пути к успешной профессиональной карьере. Кроме того, возможность получения международного сертификата становится дополнительным преимуществом при выборе университета. Таким образом, мы увеличиваем востребованность нашего университета в глазах абитуриентов», – сказал Андрей Шимбирёв, начальник учебно-производственного тренингового центра ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» МПТ.

В скором времени новые учебные центры откроются в учреждениях общего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Важно отметить, что открыть на своей площадке центр сертификации может любое образовательное учреждение.

«Как показало наше исследование, 44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков. Знания и практика в области современных технологий является одной из ключевых компетенций на рынке труда, поэтому развивать цифровую грамотность и изучать технологии необходимо всем студентам, вне зависимости от того, где они потом будут работать. Сейчас технологии развиваются значительно быстрее, чем методология и образовательные процессы, именно поэтому мы стремимся дополнить образование сегодняшних студентов возможностью получить дополнительные знания и подтвердить это сертификатом, что позволит им соответствовать нынешним требованиям, быть востребованными и успешными», – отметила Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России.