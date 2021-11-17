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Минцифры: за появление 4G в регионах проголосовали более 640 тысяч россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщило о завершении голосования за появление связи 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в 2022 г.

На портале госуслуги проголосовали более 630 тыс. человек, еще порядка 13 тыс. голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение.

Активнее всего голосовали за населенные пункты в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарстане, а также в Кемеровской и Челябинской областях.

Перечень населенных пунктов, в которые проведут интернет, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Активность граждан, голосовавших за более крупные населенные пункты, позволит определить территории, на которых требуется провести аудит качества связи.

В конце декабря на портале госуслуг будет опубликован перечень населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 г. в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи. Всего до 2030 г. мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.

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