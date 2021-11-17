Liberum Navitas определила основного партнера по энергообеспечению создаваемой федеральной сети ЦОДов

Liberum Navitas, российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, выбрала российскую инжиниринговую компанию «Грандмоторс» ключевым партнером в области комплексного энергообеспечения и обслуживания в рамках проекта по развертыванию федеральной сети ЦОДов.

Новое партнерское соглашение предусматривает совместную работу Liberum Navitas и «Грандмоторс» по всему спектру задач в сфере энергоснабжения, включая разработку ТЗ, проектирование, поставки, пуско-наладочные работы и дальнейшее обслуживание энергокомплексов – по единым стандартам для всех объектов новой сети ЦОДjd.

Компания «Грандмоторс» работает на российском рынке более 17 лет; за это время в России и за рубежом она реализовала более 5 тыс. проектов по строительству энергокомплексов мощностью до 50 мВт, электростанций в различном исполнении (том числе мобильном и контейнерном), поставкам генераторов, источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и мн. др. При этом компания располагает собственным центром разработки и проектирования, а также производством, способным обеспечить своевременный запуск и обслуживание оборудования для проектов любого масштаба. Одним из приоритетных направлений деятельности «Грандмоторс» является построение инженерных систем для центров обработки данных. Среди заказчиков компании в области энергообеспечения ЦОДов: Банк России, «Лукойл», «Ростелеком», «Сколково», «Согаз», федеральные и региональные органы власти. Компания «Грандмоторс» обладает исчерпывающим набором сертификатов для осуществления данной деятельности.

Новый проект Liberum Navitas по развертыванию сети коммерческих ЦОДов в масштабах всей страны стартовал осенью 2021 г. и рассчитан на реализацию в течение трех лет. Проектные ориентиры предусматривают создание в опорных регионах России 15 объектов, объединенных высокоскоростной ВОЛС. В настоящее время планируется установка порядка 9 тыс. стоек с возможностью их увеличениях – в зависимости от географии и потребностей заказчиков. При этом Liberum Navitas выступает в проекте единым центром ответственности, привлекая к его реализации лучшие российские компании и команды.

«Мы целенаправленно и последовательно расширяем нашу партнерскую программу, работая с лучшими компаниями и организациями. Энергообеспечение таких важных для бесперебойной работы государственных и бизнес-структур объектов как ЦОД – одна из важнейших наших задач, и здесь нет права на ошибку, – сказал Айрат Мустафин, генеральный директор Liberum Navitas. – Уверен, что компетенции “Грандмоторс”, ее опыт и умение работать в рамках единой команды станут залогом успеха в данной сфере».

«Создание мощной сети ЦОД, работающих по единым стандартам в масштабах всей страны – своевременная и правильная инициатива, – отметил Игорь Топильский, директор по развитию “Грандмоторс”. – Вместе с тем, это очень большая ответственность. Часть ее мы готовы взять на себя, поскольку именно энергосфера – одно из направлений деятельности, которые мы знаем досконально. А продуманность проекта, созданного нашим ключевым партнером Liberum Navitas, является важнейшим фактором точной и своевременной его реализации».