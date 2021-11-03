Treolan стала дистрибьютором «Аскон»

Treolan (входит в группу «Ланит») стала официальным дистрибьютором компании «Аскон» – производителя российского инженерного ПО для 3D-проектирования. Линейка продуктов «Компас-3D» доступна для заказа в Treolan с 18 октября 2021 г.

«Аскон» – российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в создании информационных систем для промышленности и строительства. Компания разрабатывает продукты и решения для 3D-проектирования, технологической подготовки производства, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, управления нормативно-справочной информацией, организации среды общих данных инвестиционно-строительных проектов. Продуктами «Аскон» пользуются более 13 тыс. предприятий реального сектора экономики. Продукция компании включена в реестр отечественного ПО Минцифры.

Директор по работе с партнерами «Аскон» Евгений Булынин сказал: «Мы рады начать сотрудничество с компанией Treolan по дистрибуции наших продуктов «Компас-3D». Рассчитываем с помощью Treolan расширить свою партнерскую сеть за счет богатого опыта, компетенций и отличной репутации нового дистрибьютора».

Руководитель направления программного обеспечения компании Treolan Александра Гончарова сказала: «Аскон» – один из лидеров в разработке программного обеспечения категории САПР (системы автоматизированного проектирования) среди отечественных производителей. Теперь мы рады предложить партнерам Treolan такую широкую линейку продуктов «Аскон», благодарны вендору за доверие и, разумеется, намерены приложить максимум усилий для популяризации решений «Аскон» и развития канала продаж».