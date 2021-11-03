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Скорость в приоритете: «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом сеть волгоградских пекарен

«Ростелеком» подключил к оптической инфраструктуре сеть пекарен ООО «Хлебница» в Волгограде и Волжском Волгоградской области. Технические сотрудники компании обеспечили доступ в интернет для 19 торговых точек, в ближайшие два месяца цифровой связью охватят еще 24 пекарни.

«Наша пекарня имеет разветвленную торговую сеть, и нам важно иметь устойчивую и быструю интернет-связь с каждой из точек. Благодаря “Ростелекому” мы увеличили скорость передачи данных и теперь можем быстро реагировать на вопросы сотрудников и принимать своевременные меры. Скоро и наши гости смогут воспользоваться интернетом через Wi-Fi в тех пекарнях, где есть посадочные места», — отметила директор сети пекарен «Хлебница» Ольга Саматова.

«Интернет для бизнеса» от «Ростелекома» помимо скорости и стабильной работы имеет ряд дополнительных преимуществ, в числе которых защита от перегрузок и DDоS-атак, удобный личный кабинет и рекламная платформа. Клиент может подключить все необходимое для связи оборудование на условиях аренды, а также развернуть сервисы, помогающие оптимизировать и усовершенствовать бизнес-процессы: «Виртуальную АТС», «Умный офис», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для гостей» и другие.

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