Разделы

Интеграция Внедрения
|

Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит»

Облачные сервисы выгодны не только крупному и среднему бизнесу. Небольшие компании тоже активно пользуются возможностями, которые предоставляют «облака». Это позволяет им не вкладываться в модернизацию необходимой для развития бизнеса ИТ-инфраструктуры, а направлять свободные средства в бизнес.

Так поступила компания «Голденмит», занимающаяся поставкой мясной продукции из Западной Европы, Канады, США и стран Латинской Америки. Для стабильного снабжения клиентов замороженной свининой и говядиной, быстрого оформления новых договоров и эффективного взаимодействия сотрудников требовалась производительная инфраструктура с возможностью масштабирования и высоким уровнем доступности. Кроме того, в условиях пандемии ряд сотрудников был вынужден периодически работать из дома. Это затрудняла коммуникацию и замедляло внутренние бизнес-процессы компании.

ООО «Голденмит» обратилась к облачному провайдеру Cloud4Y, который предоставил компании инфраструктуру по модели IaaS, а также необходимое количество удалённых рабочих столов. Услуга «Виртуальный рабочий стол Windows» предлагает создание сервера удаленных рабочих столов в облаке с заранее предустановленным ПО. Виртуальное рабочее место стандартизировано и полностью готово к работе, а также доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука или мобильного устройства.

Это позволило организации наладить удалённую работу и повысить мобильность сотрудников. Теперь наличие сотрудника в офисе или «в полях» никак не сказывается на скорости заключения договоров и поставках.

«Голденмит» получила стабильно работающую и масштабируемую за пару кликов систему, которая закрывает все потребности компании и помогает развивать бизнес на российском рынке.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture