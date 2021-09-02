Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве

Систему цифрового контроля утилизации строительных отходов в Москве усовершенствовали с помощью мобильного приложения. Оно заменило стационарные контрольно-измерительные пункты, которые устанавливались на стройплощадках и фиксировали вывоз грунта и строительного мусора, что позволило снизить расходы бюджета и уменьшить число нарушений.

В пилотном режиме приложение «Мобильный КПТС» было запущено в конце июня 2021 года и уже доказало свою эффективность.

«Интерфейс мобильного приложения понятен и привычен всем участникам строительства. Кроме того, в отличие от КИПов, оно не требует затрат на установку, обслуживание и демонтаж. Сейчас оно используется только на тех объектах, строительство которых ведется в рамках городского заказа. В пилотном режиме приложение уже показало увеличение доли корректных, то есть совершенных без нарушений, рейсов с 60 до 88 процентов, поэтому в перспективе эта практика может быть распространена и на другие объекты строительства в городе», - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Изначально приложение можно было установить только с помощью специального файла. Теперь оно стало доступным для скачивания в Google Play, а осенью этого года появится и в AppStore.

Система цифрового контроля за утилизацией строительных отходов (АИС «ОССиГ») действует в Москве с октября 2020 года и сегодня является важной частью Единой цифровой платформы Стройкомплекса. Она позволяет городу отследить движение спецтехники со строительными отходами и убедиться в том, что грунт, остатки стройматериалов и другие ресурсы отвезли именно на специализированные объекты приема, а не отправили на стихийные свалки или перепродали.

Вывозить строительные отходы перевозчики могут только при наличии специального разрешения. Оплата за рейсы, которые совершаются без этого документа, не производится.

Чтобы проконтролировать утилизацию строительных отходов, на всех строительных площадках, где строительство ведется по городскому заказу, были установлены контрольно-измерительные пункты (КИП), которые с помощью алгоритмов цифрового зрения измеряли объем отходов строительства и сноса в кузове транспортного средства.

Далее движение спецтехники в режиме реального времени контролируется с помощью системы спутниковой навигации, которой должен быть оборудован каждый автомобиль перевозчика. Данные телеметрии поступают в систему и позволяют оперативно выявлять случаи, когда водитель отклонился от маршрута или слишком долго перевозил груз: это свидетельствует о возможном нарушении и становится поводом для дополнительной проверки.

Наконец, на всех объектах приема, зарегистрированных в АИС «ОССиГ», также устанавливается весовое оборудование, которым измеряется объем груза в кузове, фиксируется госномер автомобиля, фото и видео в момент въезда и выезда. Только если данные обоих КИПов (на выезде со стройплощадки и на объекте приема) совпадали, производилась оплата услуг.

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«С введением цифрового контроля перевозчики могут получить оплату за вывоз отходов только после того, как рейс будет зафиксирован в системе как корректный, то есть соответствующий всем требованиям города. Менее чем за год работы в АИС «ОССиГ» было зарегистрировано более 230 тысяч таких рейсов. Причем если сначала лишь 5,5 процентов рейсов проводились без нарушений, то к лету этот показатель достиг 60 процентов, то есть система дисциплинировала и строителей, и перевозчиков», - рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Стационарные контрольно-измерительные пункты помогли городу выстроить эффективную систему контроля за утилизацией отходов строительства и сноса. Однако на протяженных объектах – например, при строительстве метро – установить КИП было затруднительно, а на объектах благоустройства, где работы длятся всего несколько недель – нецелесообразно. Более того, поломка КИПа тормозила вывоз строительных отходов и, как следствие – само строительство.

Чтобы решить эту проблему, в конце июня 2021 года в пилотном режиме было запущено мобильное приложение, которое позволяет запускать рейсы по вывозу строительных отходов без использования КИПов на площадке. Пользователями этого приложения стали ответственные сотрудники объектов строительства и водители, которые перевозят грузы на утилизацию. Чтобы создать учетную запись, требуется официальное обращение отходопроизводителя, которое проходит обязательную проверку, поэтому посторонние лица воспользоваться приложением не могут.

Для запуска нового рейса ответственному сотруднику стройплощадки требуется указать адрес и название объекта, с которого вывозятся отходы, наименования заказчика и генподрядчика, номер разрешения на перемещение отходов, вид отходов, информацию об объекте приема, на который будет вывезен груз, сведения о перевозчике и транспортном средстве. После этого необходимо сфотографировать машину спереди, чтобы система распознала ее номер и сверила с информацией в заявке на рейс, а также груз, находящийся в кузове.

«Важно, что мобильное приложение обязывает при запуске рейса фиксировать номер разрешения на вывоз отходов. КИПы не позволяли указать этот документ, что также могло приводить к нарушениям. Кроме того, теперь при приемке груза оценивается не объем, а масса. Это важно, поскольку все остальные расчеты, в том числе в проектно-сметной документации, ведутся именно исходя из массы, и дополнительные расчеты по объему, хоть и позволяли контролировать утилизацию отходов, были неудобны для отрасли», - подчеркнул генеральный директор ООО «Стройэкоресурс» Ренат Маратович Хабибуллин.

Город с помощью датчиков, установленных на машине, контролирует, чтобы техника не сворачивала с намеченного трека и не останавливалась более чем на 10 минут. Это позволяет достаточно точно гарантировать, что рейс проходит без нарушений. При въезде на объект приема отходов строительства и сноса камеры контрольно-измерительных пунктов распознают номер автомобиля, после чего с помощью весового оборудования определяется масса груза, по которой в случае корректности рейса и происходит расчет.

В планах разработчиков – усовершенствовать мобильное приложение, добавив в него функции контроля наличия тента на транспортном средстве, и дополнительные подсказки, которые помогут перевозчику убедиться в корректности совершенного рейса.