«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок по частям

«Яндекс» объявил о запуске сервиса, который позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товаров, оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели. Сервис называется «Сплит». Он уже заработал на «Яндекс.маркете» и постепенно будет подключать новых партнёров.

Оплата по частям удобна для покупателей и принесёт выгоду продавцам. Она даёт магазину возможность увеличить средний чек заказа, привлечь больше клиентов и повысить продажи. Причём, несмотря на то, что покупатель платит частями, продавец сразу получает всю сумму целиком. Пока продавцы могут пользоваться «Сплитом» бесплатно, в будущем для них появится комиссия. Для покупателя в «Сплите» нет процентов и комиссий — ни явных, ни скрытых.

«Сплит» — это не кредит. Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать чьего-то одобрения. Наш сервис позволяет купить то, что вы давно хотели, не откладывая, и хорошо подходит для финансового планирования. Например, если вы заложили не больше 7 тыс. руб. в месяц на свободные траты, а новый пылесос стоит 14 тыс., вы можете купить его и остаться в пределах бюджета», — сказал руководитель направления финансовых сервисов «Яндекса» Антон Забанных.

Сейчас «Сплит» доступен небольшой части пользователей и только для покупок у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.маркета». С помощью «Сплита» можно покупать товары более 20 категорий, например, косметику, бытовую технику и спортивные товары. Пока разделить на части можно платёж от 1 тыс. до 30 тыс. руб. Лимит может меняться — это позволит команде сервиса проверить сценарии использования «Сплита» и улучшить продукт.

«Сплит» доступен в веб-версии «Яндекс.маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей можно посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID».