«Контур» запустил сервис для организации онлайн-обучения в школах

«Контур» сообщил о запуске сервиса для организации онлайн-обучения в школах. Сейчас он состоит из двух модулей.

Фотоприложение упрощает дистанционную проверку домашних заданий. Ученик фотографирует смартфоном домашнюю или классную работу, а умные алгоритмы автоматически сортируют полученные решения по классам и отправляют учителю. Педагог сможет прокомментировать и даже нарисовать пояснение, выделить ошибки, вернуть задание на доработку или поставить оценку. Система мобильных уведомлений напомнит ученику о задании, а внутренний дневник сохранит все отметки.

Модуль видеосвязи «Контур.Толк» поможет организовать онлайн-занятия и контролировать ситуацию на уроке. Разработчики уделили внимание и качеству связи: «Толк» подстраивается под ширину канала интернет-соединения — это важно для школ, где есть ограничения по скорости Wi-Fi.

Еще «Контур.Класс» сохранит историю взаимодействия между учениками и учителями. Отчеты успеваемости формируются по нескольким критериям: посещаемость, активность на уроке, соблюдение сроков сдачи. Это поможет учителю и администрации школы следить за успеваемостью и планировать работу.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Класс», сказал: «Контур.Класс» разрабатывался при активном содействии педагогического сообщества. Из-за пандемии учителям пришлось быстро осваивать множество сервисов для перехода на дистанционку. При этом их функций все равно не хватало для продуктивной работы. Педагоги жаловались, что на действующих платформах невозможно отформатировать тексты, загрузить аудио и видео, запустить автопроверку, нет интеграции с онлайн-дневником. Не хватает удобных сервисов для быстрого создания учебных заданий, приходится долго сортировать и проверять домашние работы, полученные через почту или мессенджеры. «Контур.Класс» — это не только ответ на необходимость цифровой трансформации образования, но и решение конкретных проблем учителей.

В течение учебного года на платформе появятся еще несколько важных функций для участников образовательного процесса: для родителей — кабинет контроля успеваемости; для учителей — конструктор тестов и учебных планов.

В будущем сервис пополнится возможностью составлять списки отсутствующих, записывать и сохранять видеоуроки, демонстрировать экран, выставлять таймер выступления и пользоваться виртуальной доской.