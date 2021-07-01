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Ckassa увеличила инвестиции в развитие платежного сервиса в Казахстане

Российская финтех-компания Ckassa в июне 2021 г. дополнительно инвестировала 30 млн тенге (более 5 млн руб.) в дочернюю компанию ТОО «Процессинговое агентство - Казахстан». Это позволит Ckassa продлить аккредитацию в статусе платежного сервиса, для которых законодательство Казахстана установило новые нормативы по собственному капиталу.

Кроме этого, с июля 2021 г. Сбербанк станет партнером Ckassa по эквайрингу в Казахстане.

Сегодня для клиентов в Казахстане Ckassa предлагает мобильное приложение и платежные формы для сайтов. Российский платежный сервис начал работу в этой республике с 2018 г.

Рынок безналичных платежей в Казахстане растет быстрыми темпами. По данным национального банка, в 2020 г. доля онлайн операций в общем объеме безналичных транзакций, проведенных с использованием платежных карточек достигла 81%.

Ckassa - резидент инновационного центра «Сколково» с 2020 г. Главный офис компании расположен в Перми.

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