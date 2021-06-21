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Интеграция Системное ПО
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РЕД ОС работает на отечественных компьютерах «Исток»

«Ред софт» и НПП «Исток» им. Шокина провели тестирование своих продуктов и подтвердили совместимость операционной системой РЕД ОС с cерверным оборудованием серии IS-S и персональными компьютерами серии IS-PC. Работа направлена на создание отечественных конкурентоспособных решений в рамках программы импортозамещения.

В частности, подтверждена совместимость РЕД ОС с модельным рядом ПК IS-PC-Midi, ПК IS-PC-Full, ПК IS-PC-N (Nettop), ПК IS-PC-TC (Thin Client), ПК IS-PC-Mini, а также с сервером IS-S-2. Результаты отражены в двустороннем сертификате.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

НПП «Исток» им. Шокина является производителем и правообладателем cерверного оборудования серии IS-S и персональных компьютеров серии IS-PC.

«НПП «Исток» им. Шокина предлагает широкий набор решений по вычислению, передаче и хранению информации. Интеграция операционной системой РЕД ОС с программным оборудованием серии IS-S и IS-PC позволит заказчикам снизить затраты и создать безопасную ИТ-инфраструктуру. Благодарим коллег из НПП «Исток» им. Шокина за успешно проведенные испытания и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Владимир Бахур

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