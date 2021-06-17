Microsoft представила новые функции Teams

Microsoft представила обновления для Teams, Microsoft Teams Rooms и Viva, ориентированные на гибридную рабочую среду и продуктивную совместную работу.

Fluid-компоненты для создания единой рабочей среды. Fluid-компоненты – это отдельные блоки, которые помогают выполнять различные задачи, не выходя из чата, электронных писем, собраний и т. д.

Недавно Microsoft анонсировала первые Fluid-компоненты в чатах для совместной работы в режиме реального времени, которые можно редактировать и обмениваться ими в приложениях Teams и Officе. Теперь они будут доступны для собраний в Teams, OneNote, Outlook и Whiteboard. Также будут добавлены новые функции в чаты, которые позволят пользователям быстро продолжить работу в перерывах между звонками. Появятся функции закрепить сообщение и ответить на сообщение.

Новые компоненты Fluid в собраниях Teams помогут легко создать повестку дня, делать заметки и назначать задачи в рамках звонка в Teams, а также получать доступ к важному контенту в любое время. Повестка дня, заметки и задачи из собраний будут автоматически помещаться в новую вкладку/раздел «Заметки о собраниях» OneNote. Компоненты Fluid также можно использовать и в Outlook - в электронной почте или в календаре, что упрощает управление повесткой дня, заметками и задачами в разных приложениях.

Обновления Teams и Microsoft Teams Rooms. Front row – это новая схема организации собраний в Microsoft Teams Rooms в виде иммерсивной планировки комнаты - делает взаимодействие более естественным и дает участникам, находящимся в комнате, ощущение связи с людьми, подключившимися удаленно. Виртуальное собрание теперь окружено полезной информацией о встрече, такой как повестка дня, задачи и заметки, а также всем участникам будет хорошо виден чат. Видеогалерея расположится в нижней части экрана.

В Microsoft Teams Rooms будет увеличена площадь экрана с помощью новых макетов отображения видео, которые распределяют видеогалерею по нескольким дисплеям, когда не идет демонстрация экрана. Увеличение пространства означает, что подключенные удаленно участники будут отображаться крупнее и более реалистично. Также в скором времени будут добавлены новые функции, таких как «живые реакции», «в центре внимания», возможность закрепления нескольких видеопотоков и окошка чата при использовании классического макета сетки видео.

Обновленный опыт взаимодействия с Whiteboard. Благодаря функциям, которые будут доступны уже этим летом, участники смогут добавлять контент на доску для совместного редактирования, а готовые шаблоны помогут группе быстрее приступить к созданию идей, улучшить взаимодействие и др.

В PowerPoint Live теперь можно будет активировать автоматический перевод слайдов. Пользователи получат возможность рисовать на слайдах во время презентации для создания заметок и использовать лазерную указку.

Расширение возможностей для мобильного приложения Teams. Теперь пользователи мобильного приложения смогут получить доступ к PowerPoint Live и Dynamic view на своих устройствах. Также на IOS теперь доступен пользовательский фон, скоро эта функция появится и на Android.

Эффективное распределение времени с Viva Insights. Режим «тихого времени» позволит отключить мобильные уведомления из Outlook и Teams в нерабочее время. Настройки «тихого времени» будут включать элементы для управления ИТ-администратором в Microsoft Endpoint Manager для поддержки общеорганизационных политик отключения уведомлений в нерабочее время.

Согласно последнему исследованию Work Trend Index, количество отправляемых сообщений в чатах увеличилось на 45% в неделю на каждого пользователя по сравнению с прошлым годом. С начала пандемии пользователи стали проводить в два раза больше времени на совещаниях. Звонки проходят один за другим. Чтобы справиться с напряжением от работы, в Microsoft Teams будут внедрены новые возможности для расслабления и отдыха.

Набор медитаций и упражнений на внимательность от Headspace станет доступен в приложении Viva Insights в Teams. Это поможет расслабиться перед важной презентацией или переключиться после работы.

Режим концентрации внимания. В приложении Viva Insights будет звучать специальная музыка от Headspace для фокусировки, а новые таймеры помогут настроить время на выполнение различных задач за определенный срок и распределять перерывы.