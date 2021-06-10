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Selectel открыла новую зону доступности в «Облачной платформе»

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о запуске новой зоны «Облачной платформы» в Санкт-Петербурге (регион ru-3). Расширение зоны доступности и возможность разместить свои сервисы и приложения в двух объединенных общей сетью зонах — ru-3a и ru-3b — позволит заказчикам повысить отказоустойчивость своих систем.

С 10 июня 2021 г. клиентам Selectel доступна возможность создавать облачные серверы в новой зоне ru-3b. Она построена на базе процессоров Intel Xeon Gold 6240R. Производительность сетевых SSD-дисков достигает 25000/15000 IOPS, что в два раза больше, чем в зоне ru-3a.

Список всех регионов и зон «Облачной платформы» представлен в базе знаний Selectel. Создать сервер в зоне ru-3b можно в панели управления.

Дмитрий Степанов

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