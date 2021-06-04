В России начались продажи смартфона Nokia X10

Компания HMD Global объявляет о начале продаж смартфона Nokia X10 в России.

Версия 6/128 ГБ доступна для покупки в цветах «голубая ель» и «белоснежный» по специальной цене 23 990 руб. в фирменном интернет-магазине Nokia и розничных сетях партнеров.

Nokia X10 — 5G-смартфон с экраном Full HD+ диагональю 6,67 дюйма с вырезом для селфи-камеры. В Nokia X10 используется 4-сенсорная основная камера 48 МП с оптикой ZEISS, градуированные фильтры и расширенные настройки для редактирования.

Процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G быстро справляется с любыми задачами и работает на одном заряде батареи до двух дней. На смартфоне предустановлена новейшая операционная система Android 11. Кроме того, вы будете три года получать обновления для системы безопасности и обновления операционной системы.

В комплекте прилагается чехол из биоразлагаемых материалов, дающий дополнительную защиту от повреждений смартфона при падениях.