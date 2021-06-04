«Сбер» представил SmartBadge — технологическое решение для повышения уровня клиентского сервиса

«Сбер» в рамках Петербургского международного экономического форума представил SmartBadge — новый программно-аппаратный комплекс для анализа общения сотрудников с клиентами. SmartBadge разработан компанией SberDevices и бесшовно интегрируется с системой речевой аналитики группы компаний ЦРТ. Система SmartBadge состоит из носимых устройств для записи диалогов (бейджей) с e-ink дисплеем, док-станции на 5 устройств, предназначенной для зарядки бейджей и скачивания записанных данных, а также программного обеспечения, осуществляющего безопасное удаленное администрирование устройств, диаризацию записи и обмен данными с сервисом речевой аналитики.

SmartBadge — первое в своем роде устройство на российском рынке, которое обладает возможностью диаризации записи, т.е. разделения диалога по ролям в виде двух аудиодорожек — речь сотрудника и клиента — для их отдельного анализа. Наличие e-ink дисплея — еще одна важная особенность SmartBadge, которая позволяет организации приобретать устройства в соответствии с количеством одновременно работающих сотрудников и не присваивать каждому индивидуальный бейдж. Система SmartBadge надежно защищена от взлома и некорректного использования — причем как физически, так и программно.

SmartBadge

Новое устройство поможет повысить качество обслуживания, обучать сотрудников, разрешать спорные ситуации, анализировать запросы клиентов, повышать продажи, лояльность клиентов и эффективность маркетинговых активностей. Для того, чтобы владелец бизнеса получил не просто записи сессий обслуживания, а емкий и концентрированный анализ, программное обеспечение выполняет огромную работу по подготовке данных: происходит диаризация сигнала, преобразование речи в текст, а затем семантический анализ текста.

Для диаризации сигнала на бейдже реализована собственная разработка SberDevices — микрофонная матрица из 4 MEMS-микрофонов. Специально выбранная конфигурация размещения микрофонов и алгоритм позволяют эффективно выделить речь сотрудника и клиента в диалоге, даже если общение происходит в шумной обстановке или на фоне музыки. После этого речевая аналитика ЦРТ преобразует диалоги в текст, анализирует множеством алгоритмов, а развитая отчетность помогает оперативно выявлять проблемные зоны. Отчеты формируются на базе анализа ключевых слов и выражений. В решении уже настроены базовые и специализированные кейсы, разработанные экспертами ЦРТ. Среди них: контроль качества обслуживания и нежелательной лексики, выявление негативной и позитивной реакций клиента, лучших и худших тактик продаж. Очевидно, что качество речевой аналитики зависит от качества распознавания речи: важно распознать, что именно сказано, даже если речь в шумах, не всегда разборчива. Технология распознавания речи ЦРТ получила международное признание от профессионалов, позволяет «понимать» даже спонтанную, не идеально четкую речь. Еще одна особенность речевой аналитики ЦРТ — самый глубокий на российском рынке анализ речи – более 50 параметров.