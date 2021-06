PT Astra Fact — новый отечественный шрифт

Группа компаний Astra Linux сообщает о выходе нового шрифта PT Astra Fact. Продукт разработан российской компанией «ПараТайп» по заказу ГК Astra Linux и полностью заменяет Verdana, который используется в интерфейсах ОС Microsoft Windows.

PT Astra Fact предназначен для экранных интерфейсов ОС Astra Linux в широком диапазоне устройств, начиная от 4K-мониторов и заканчивая планшетами и смартфонами. Новый российский шрифт уже можно установить в ОС, и именно его увидит пользователь во всех элементах системы: в названиях кнопок и разделов меню, в окнах подсказок, в списке шрифтов для набора текстов и т.д. В дальнейшем PT Astra Fact будет использоваться в интерфейсе ОС по умолчанию.

PT Astra Fact создан на базе семейства шрифтов Fact, универсальном открытом гротеске, также разработанном компанией «ПараТайп». Особенностью нового шрифта является качественное отображение символов при отключенных режимах сглаживания, в режимах субпиксельного и серого (Grayscale) сглаживания и черно-белом (Black&White) режиме. Во всех этих случаях обеспечивается хорошая читаемость текста на экранах различного разрешения, включая мобильные устройства.

Широко применяемые шрифты американской корпорации Monotype Imaging Inc. — Times New Roman, Arial, Courier New и Verdana — из-за санкционных ограничений не были лицензированы для включения в состав операционных систем семейства Astra Linux, поэтому было принято решение о разработке линейки импортонезависимых аналогов. PT Astra Fact стал третьим отечественным шрифтом в ОС. Первые два, PT Astra Serif и PT Astra Sans, были выпущены в 2019 г. Это полноценная метрически идентичная замена Times New Roman для составления документов в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.97-2016. Применение этих шрифтов позволяет избежать исков со стороны правообладателя и ситуаций, когда внешний вид документа искажается, потому что шрифт, использованный при его создании, отсутствует в ОС Astra Linux.

«Чтобы применять зарубежные проприетарные шрифты, нужно приобрести лицензии у их правообладателя — Monotype Imaging Inc. При этом в лицензионное соглашение заложена юрисдикция США, и риски, связанные с нарушением их санкционного законодательства, достаточно серьезны. Поэтому для Astra Linux создаются импортонезависимые отечественные шрифты. Создание PT Astra Fact — это закономерный шаг на пути создания и развития российских цифровых продуктов», — сказал Сергей Бобрышев, коммерческий директор компании «ПараТайп».